Sinop’ta bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Sinop’ta, Erfelek ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin tabancayla vurularak yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Ajans Haberleri 29.04.2024 22:19 Giriş: 29.04.2024 22:19

Güncelleme: 29.04.2024 22:19 Kaynak: AA

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