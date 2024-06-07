Sinop’ta ’change’ araç operasyonu: 1 tutuklama

Sinop’ta düzenlenen change operasyonda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde oto alım satım yapılan bir iş yerinin kazalı kullanılmayan araçların ruhsatlarını aldığı, araçları aynı marka ve model üzerinde haciz/yakalama kaydı bulunun araçlarla değiştirdiği "change" işlemi yaptığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, satışı yapılmış bir otomobil ele geçirildi.

Operasyon neticesinde “nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı, 1’i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.