Sinop’ta çıkan eş zamanlı yangınlar korkuttu

Sinop’ta eş zamanlı olarak birbirine yakın mevkilerde çıkan yangınlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangınlar 13.30 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Yosun Sokak’ta makilik alanda ve eş zamanlı olarak Özlem Konutları mevkiinde ot yangını meydana geldi.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangınlar büyümeden söndürüldü.

Herhangi can ve mal kabının yaşanmadığı yangınlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.