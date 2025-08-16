Giriş / Abone Ol
Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

  • 16.08.2025 17:43
  • Giriş: 16.08.2025 17:43
  • Güncelleme: 16.08.2025 17:44
Kaynak: AA
Sinop’ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda jandarma personeli sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alınmasının beklendiği bildirildi.

