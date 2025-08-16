Sinop’ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda jandarma personeli sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alınmasının beklendiği bildirildi.