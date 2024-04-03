Sinop’ta çıkan yangında 5 dönüm arazi zarar gördü
Kaynak: İHA
Sinop’ta meydana gelen orman yangınında 5 dönüm arazi zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 75 kişilik ekip sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.