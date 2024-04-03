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Sinop’ta çıkan yangında 5 dönüm arazi zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 03.04.2024 15:23
  • Giriş: 03.04.2024 15:23
  • Güncelleme: 03.04.2024 15:24
Kaynak: İHA
Sinop’ta çıkan yangında 5 dönüm arazi zarar gördü

Sinop’ta meydana gelen orman yangınında 5 dönüm arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 75 kişilik ekip sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 

5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

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