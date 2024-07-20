Sinop’ta çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü

Sinop'un Adabaşı mevkiinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sinop'un Adabaşı mevkiinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, dün akşam saat 18.00 sularında Sinop Adabaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otların bulunduğu alanda belirenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

Olay yerine sevk edilen Sinop Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'sı, Sinop Organize Sanayi İtfaiye ekipleri yangına birlikte müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Çıkan yangın sonucu 5 hektar alan zarar gördü.



Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.





