Sinop’ta çıkan yangında bir ev küle döndü

Sinop’un Durağan ilçesinde çıkan yangında bir ev küle döndü.

Yangın, Durağan ilçesi Kuz mevkisinde bir yayla evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.L.’ye ait yayla evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Öte yandan evin boş olduğu ve herhangi bir can kaybı yada yaralanmanın olmadığı öğrenildi.