Sinop’ta denizde hortum oluştu

Sinop’un Türkeli ilçesi açıklarında denizde meydana gelen hortum, çevrede korkuya yol açtı.

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 18.30 sıralarında oluşan hortum, aynı zamanda Çatalzeytin ilçesi açıklarından da net bir şekilde görüldü. Olay anına tanıklık eden çok sayıda vatandaş, cep telefonu kameralarıyla hortumu kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Uzun süre denizde izlenen hortum herhangi bir maddi hasara yol açmazken, yerel yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.