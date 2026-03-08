Sinop’ta devrimci öğretmen Ertuğrul Bilgili anıldı: “Pusular inancı durduramaz”

HABER MERKEZİ

Sinop’ta 12 Eylül darbesine giden süreçte faşist saldırı sonucu 6 Mart 1980’de yaşamını yitiren öğretmen Ertuğrul Bilgili için anma programı düzenlendi.

Anmada konuşan yol arkadaşı Hayrettin Bozkurt, Bilgili’nin yalnızca bir öğretmen değil, aynı zamanda halkın aydınlanması için mücadele eden bir aydın ve devrimci olduğunu söyledi.

Bozkurt konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, 6 Mart 1980’de kurulan o hain pusuda bedenen aramızdan koparılan ama fikren her an yanımızda olan Ertuğrul arkadaşımızın huzurundayız. Bundan tam 46 yıl önce karanlık eller bir öğretmeni, bir aydını, sarsılmaz bir devrimciyi bizden almak istedi. Ama bugün burada toplanan bu irade gösteriyor ki pusular sadece bedeni durdurur, inancı asla.”

Bilgili’nin öğretmenliğe yüklediği anlamı anlatan Bozkurt, “Ertuğrul için öğretmenlik yalnızca bir meslek değildi. Cehalete ve sömürüye karşı açılmış bir savaşın en ön safıydı. O, öğrencilerine sadece alfabeyi değil; sorgulamayı, hakkını aramayı ve onurlu durmayı öğretti” dedi.

Bozkurt, Bilgili’nin halkın yanında saf tuttuğunu belirterek “O, sömürülen işçinin, toprağı nasırlı elleriyle işleyen köylünün ve geleceği çalınmak istenen gençliğin sesiydi” ifadelerini kullandı.

Anma programında Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Yalçınkaya ile Bilgili’nin öğretmeni, okul arkadaşları ve mücadele arkadaşları da konuşma yaptı.

Konuşmalarda Ertuğrul Bilgili’nin mücadelesinin ve düşüncelerinin yaşatılacağı vurgulandı.