Sinop’ta elektrikli motosikletli 1 kişi denize uçtu

Sinop’ta elektrikli motosikletli 1 kişi denize uçtu.

Olay, saat 09.35’te Bülent Ecevit Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün T. (46) isimli vatandaş 3 tekerlekli elektrikli motosikleti park etmek isterken, motosikletin kontağının kapalı olduğunu düşünerek, yanlışlıkla gaza basınca denize uçtu. Denize düşen Ergün T. çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Bilinci açık olan Ergün T. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.