Sinop’ta hafif ticari araca çarpan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta kavşaktan dönüş yapmaya çalışan hafif ticari araca çarpan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sinop Otogar Kavşağında meydana geldi. Sinop istikametine giden 34 VP 5059 plakalı hafif ticari araca, kavşaktan dönüşü sırasında 2 motosiklet çarptı. Motosikletten savrulan sürücüler, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

