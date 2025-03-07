Sinop’ta heyelan sonrası bölgede gölet oluştu
Sinop’ta meydana gelen heyelan sonrası bölgede gölet oluştu. Heyelan dolasıyla Düz köyü ile Cayla Mahallesi arasındaki bağlantı yolu da su altında kaldı.
Kaynak: AA
Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen ve 3 evin yıkıldığı heyelan sonrası bölgede oluşan gölet dronla görüntülendi.
İlçenin Düz köyünde önceki gün oluşan heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Jandarma ekiplerince güvenlik noktası oluşturulan köyde, heyelan bölgesine yetkililer dışında girişlere izin verilmiyor.
BAĞLANTI YOLU SU ALTINDA KALDI
Heyelan sonrası köy içerisinden geçen derenin akış yönü toprakla kapandı. Bölgede oluşan gölet dronla havadan görüntülendi.
Heyelan dolasıyla Düz köyü ile Cayla Mahallesi arasındaki bağlantı yolu da su altında kaldı.
Cayla Mahallesi’ne ulaşım alternatif güzergah üzerinden sağlanıyor.