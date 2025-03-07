Sinop’ta heyelanda oluşan gölet havadan görüntülendi
Kaynak: AA
SİNOP (AA) - Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen ve 3 evin yıkıldığı heyelan sonrası bölgede oluşan gölet dronla görüntülendi.
İlçenin Düz köyünde önceki gün oluşan heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Jandarma ekiplerince güvenlik noktası oluşturulan köyde, heyelan bölgesine yetkililer dışında girişlere izin verilmiyor.
Heyelan sonrası köy içerisinden geçen derenin akış yönü toprakla kapandı. Bölgede oluşan gölet dronla havadan görüntülendi.
Heyelan dolasıyla Düz köyü ile Cayla Mahallesi arasındaki bağlantı yolu da su altında kaldı.
Cayla Mahallesi’ne ulaşım alternatif güzergah üzerinden sağlanıyor.