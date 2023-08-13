Sinop’ta iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Kaynak: İHA
Sinop’ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Sürücü Şenol T. (67) idaresindeki otomobil, Fatih Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi istikametine seyri esnasında karşı şeride geçerek Mustafa S. (38) idaresindeki tomobille karşılıklı çarpıştı. Kaza sonrası 2 sürücü ve 3 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.