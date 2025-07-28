Sinop’ta iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Sinop’un Erfelek ilçesinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi muşta darbesiyle yaralandı.



Erfelek ilçesi, gece saatlerinde gençler arasında çıkan kavga ile karıştı. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup arasında yaşanan olayda bir kişinin kafasına muşta ile vurulduğu, başka kişilerin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk olarak Erfelek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından bazıları Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı. Çok sayıda vatandaş sokağa dökülürken, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.

(OSM-