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Sinop’ta kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 04.01.2025 14:23
  • Giriş: 04.01.2025 14:23
  • Güncelleme: 04.01.2025 14:23
Kaynak: İHA
Sinop’ta kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Sinop’ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 27 bin 980 adet makaron, 550 gram nargile tütünü ve 2 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Durağan ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 27 bin 980 adet makaron, 550 gram nargile tütünü ve 2 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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