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Sinop’ta kar yağışı: 101 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.

Güncel
  • 06.02.2025 13:47
  • Giriş: 06.02.2025 13:47
  • Güncelleme: 06.02.2025 13:50
Kaynak: ANKA
Sinop’ta kar yağışı: 101 köy yolu ulaşıma kapandı
Fotoğraf: DepoPhotos

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Sinop’ta başlayan kar yağışı devam ediyor.

Sinop’ta dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapılmıştı.

Kar yağışı, 8 ilçede toplam 101 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre; Sinop merkeze bağlı 4 köy, Ayancık’ta 21 köy, Gerze’de 15 köy, Dikmen’de 21 köy, Erfelek’te 2 köy, Durağan’da 30 köy, Türkeli’de 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yollarında sabahın erken saatlerinden itibaren yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattığı bildirildi.

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