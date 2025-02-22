Sinop’ta kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediyesi yoğun karşı çalışmalarına devam ediyor.

Dün gece boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında, özellikle yoğun kar yağışı yaşanan bölgelerde kar küreme araçları yolları açarken, ekipler mahalle aralarına girerek tuzlama çalışması yaptı. Karla mücadele ekipleri, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için cadde ve sokaklarda aralıksız çalıştı.

Yetkililer, sürücülerin kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, çalışmaların hava koşullarına bağlı olarak devam edeceğini belirtti.