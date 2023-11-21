Sinop’ta kaygan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kefevi Mahallesi Derviş Sarabil Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet S.’nin kullandığı 06 ET 1370 plakalı otomobil önüne çıkan yayaya yol vermek için yavaşladı.

Arkadan gelen Yavuz T. yönetimindeki 34 UD 1135 otomobil de yağmurdan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle duramayarak 06 ET 1370 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada araçta bulunan Yavuz (55) ve Emine T.(58) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.