Sinop’ta kaza: 1 yaralı

  • 11.08.2025 17:30
Kaynak: İHA
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Sinop-Samsun yolu Adliye Ek Binası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç.’nin kullandığı 55 DH 215 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan refüje çarptı. Kazada sürücü M.Ç. yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

