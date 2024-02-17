Sinop’ta konut satışları yüzde 28,6 azaldı

2024 Ocak ayında Sinop genelinde konut satışları 167 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 azaldığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Ocak ayında 80 bin 308 konut satıldı. Sinop’ta ise Ocak ayında konut satışları 167 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 azaldığı görüldü. Ocak ayında Sinop, konut satış sayısı bakımından 70. il oldu. Sinop merkez ilçesinde Ocak ayında 47 adet konut satıldı. Sinop merkez ilçesinde satılan konut sayısının Sinop genelindeki payı yüzde 28,1 oldu.

Sinop’ta ipotekli konut satışları 11 adet olarak gerçekleşti

Ocak ayında Sinop genelinde ipotekli konut satışları 11 adet olarak açıklandı. İpotekli olarak satılan konut sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,7 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 3 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 8 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azalarak 156 adet oldu. Ocak ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 93,4 oldu.



Sinop’ta ilk el konut satış sayısı 63 adet olarak gerçekleşti

Ocak ayında Sinop genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 azalarak 63 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 37,7 oldu. Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 azalarak 104 adet olarak gerçekleşti. Sinop’taki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 62,3 oldu.