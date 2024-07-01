Sinop’ta köylerde kaçak su kullananlara 133 bin lira ceza

Sinop Özel İdaresi Denetim Ekibi tarafından yapılan denetimler neticesinde, saat harici kaçak su kullanımında bulunan 7 vatandaşa toplam 133 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sinop Valiliğinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “İlimizde, özellikle yaz aylarında köylerimizdeki nüfus artışı ile birlikte su tüketiminin arttığı, meydana gelen kayıp/kaçaklar da bu duruma eklendiğinde, bazı yüksek yerleşim yerlerine suyun ulaşmadığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple; yaşanan su sorununun giderilmesi, kayıp kaçakların önlenmesi, su hatları ve tesisatlarının kontrol edilmesi amacıyla Valiliğimiz koordinesinde ‘denetim ekibi’ oluşturulmuştur. Denetim ekiplerimiz; yoğun bir şekilde alan ve tesisat taraması yaparak su kaçaklarının tespitine yönelik çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda; yapılan denetimler neticesinde, saat harici kaçak su kullanımında bulunan 7 aboneye toplam 133 bin lira idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Kaçak su kullananların ihbar edilmesi çağrısında bulunan Valilik, şu ifadelere yer verdi:

“Abonelik yaptırmadan kaçak yollarla su kullanmak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 163. maddesi kapsamında suçtur. Denetim ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarına devam edecektir. Kıymetli vatandaşlarımız; kaçak su kullanımı konusunda hepimize önemli görevler düşmektedir. Kaçak su kullanımı ile karşılaşmanız durumunda; Sinop İl Özel İdaresinin telefon hattına veya Sinop İli Merkez İlçe ve Erfelek İlçesi İçme Suları Birliği Başkanlığının telefon hattına bildirmenizi önemle rica ediyoruz. Kaçak su ihbarında bulunmak vatandaşlık görevidir. İhbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlik bilgileri gizli tutulacaktır.”