Sinop’ta maddi hasarlı kaza

Sinop’ta iki aracın çarpıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Sinop Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup M. idaresindeki 06 BRV 704 plakalı otomobil ile 57 AAD 533 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Araçlar çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırıldı.