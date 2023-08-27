Sinop’ta makilik alanda yangın

Sinop’ta makilik alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adabaşı mevkiinde sabah saatlerinde Roketsan tarafından füze denemelerinin yapıldığı 20 dönümlük makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangında 6 büyükbaş hayvan, itfaiye erleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.