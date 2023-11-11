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Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.11.2023 22:19
  • Giriş: 11.11.2023 22:19
  • Güncelleme: 11.11.2023 22:20
Kaynak: İHA
Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Sinop’ta elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Meydankapı Mahallesi Bahçeyolu Sokak’ta meydana geldi.

Selahattin K’nin kullandığı 57 ABP 711 plakalı elektrikli motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosiklet sürücüsü kaza nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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