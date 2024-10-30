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Sinop’ta nadir görülen mavi yengeç ağa takıldı

Ajans Haberleri
  • 30.10.2024 16:59
  • Giriş: 30.10.2024 16:59
  • Güncelleme: 30.10.2024 16:59
Kaynak: İHA
Sinop’ta nadir görülen mavi yengeç ağa takıldı

Sinop’ta balıkçıların ağına, Karadeniz’de nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Karadeniz sularında nadir görülen ve Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına takılan dev mavi yengeç görenleri şaşırttı.

Avlandıktan sonra kentte balıkçı tezgahında sergilenen mavi yengece yurttaşlar ilgi gösterdi.

Ağırlığı 650 gram olan yengecin, müşterilerin ilgisini çektiğini vurgulayan balıkçı Hüseyin Baş, "Avlanan mavi yengecin boyu yaklaşık 50 santimetre. Özellikle Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezi" dedi.

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