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Sinop’ta örtü yangını: 20 dönüm alan zarar gördü

Sinop'ta Adabaşı mevkisinde saat 15.30 sıralarında diken ve çalılıkla kaplı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle 20 dönüm alan zarar gördü.

Güncel
  • 04.01.2025 17:25
  • Giriş: 04.01.2025 17:25
  • Güncelleme: 04.01.2025 17:25
Kaynak: İHA
Sinop’ta örtü yangını: 20 dönüm alan zarar gördü
Fotoğraf: İHA

Sinop’ta çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Sinop Adabaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diken ve çalılıkla kaplı alanda henüz belli olmayan bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangını kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu 20 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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