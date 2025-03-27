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Sinop’ta örtü yangını

Ajans Haberleri
  • 27.03.2025 14:48
  • Giriş: 27.03.2025 14:48
  • Güncelleme: 27.03.2025 14:48
Kaynak: İHA
Sinop’ta örtü yangını

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.
Yangın, Ada Mahallesi Altıntepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak daha fazla büyümesini önledi. Çıkan yangında yaklaşık yarım dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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