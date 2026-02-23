Sinop’ta otomobil küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı

Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop’ta otomobilin çarptığı bir grup küçük baş hayvan öldü.

Edinilen bilgilere göre Samsun istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan 57 KE 398 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi mevkisine yaklaşırken yola aniden çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüde bulunan çok sayıda koyun ve kuzu yola savruldu. Kazada bazı hayvanlar olay yerinde öldü, bazıları ise yaralandı.

Sürücünün kazayı önlemek için fren yaptığı ancak mesafenin yetersiz kalması nedeniyle aracın sürüye daldığı bildirildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.

Kaza nedeniyle Samsun-Sinop karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Ölen hayvanların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.