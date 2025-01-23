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Sinop’ta otomobil takla attı: 1’i çocuk 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.01.2025 13:04
  • Giriş: 23.01.2025 13:04
  • Güncelleme: 23.01.2025 13:06
Kaynak: İHA
Sinop’ta otomobil takla attı: 1’i çocuk 5 yaralı

Sinop’ta otomobilin şarampole takla attığı kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, 10.30 sıralarında Sinop Abalı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.’nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girerek takla attı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobilde 1’i çocuk 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar A.A., S.A., Y.A., Y.A. ve K.A.A. sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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