Sinop’ta otomobil takla attı: 4 yaralı

Sinop’ta otomobilin yağmur suyu kanalına devrilip ters döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün 22.30 saatlerinde Sinop Akliman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkant Ş.’nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu su kanalına devrilerek ters döndü.

Kazada sürücü Berkant Ş, İsa Emirhan M, Alperen Ş. ve Onurcan C. yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.