Sinop’ta otomobiller çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sinop'ta Halil Ö’nün kullandığı 34 GAH 663 plakalı otomobil, Sinop-Erfelek kara yolu Çelen köyü mevkisinde karşı yönden gelen Ramazan Y. idaresindeki 57 ACB 209 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücülerden Halil Ö. ile aynı araçta bulunan İbrahim T’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Ramazan Y. ile diğer araçtaki Oğuzhan Y. ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.