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Sinop’ta ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 03.01.2024 11:05
  • Giriş: 03.01.2024 11:05
  • Güncelleme: 03.01.2024 11:05
Kaynak: İHA
Sinop’ta ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı

Sinop’un Türkeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca, Türkeli ilçesinde ruhsatsız silah satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 134 adet 9 mm çapında fişek, 3 bin 550 euro ve 2 bin TL ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. 

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