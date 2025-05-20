Sinop’ta şiddetli rüzgar seyyar tezgahları yıktı

Sinop’ta yaz sezonu için Sabahattin Ali Parkı’na kurulan seyyar tezgahlar, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle savrularak zarar gördü.

Kent merkezinde bulunan Sabahattin Ali Parkı’nda yaz aylarında vatandaşlara hizmet vermek amacıyla kurulan tezgahlar, aniden etkisini artıran rüzgardan olumsuz etkilendi. Rüzgarın şiddetiyle bazı tezgahlar devrilirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bazı tezgahlarda maddi hasar oluştu.