Sinop’ta şiddetli yağış: Kınık deresi taştı, evleri su bastı

Sinop'ta Kınık Deresi, sağanak yağış sonrası debisinin yükselmesiyle taşkınlara yol açtı. Zemin kattaki birçok dükkan ve evde su baskınları yaşandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinden geçen Kınık Deresi, yağmur sonrası debisinin yükselmesi sonucu yer yer taşkınlar yarattı.

Gece saatlerinde Erfelek ilçesinde yağan sağanak yağmur sonrası Kınık Deresi'nin debisi yükseldi. Kınık Deresi yağmur sonrasında coşarak yer yer taşkınlar yarattı.

Ayrıca Erfelek ilçesinden yağmur sonrasında birçok su baskını haberi geldi. Zemin kattaki birçok dükkân ve evlerde su baskınlarının yaşandığı ve vatandaşın kendi imkânlarıyla suları tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.

Yurttaşlar evlerini taşkınlardan önlemek için barikat kurdu.