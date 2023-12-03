Sinop’ta silaj makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti

Sinop’ta bahçesinde çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptıran şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.00 sıralarında Erfelek ilçesine bağlı Gümüşsuyu köyünde meydana geldi. Necdet Maden (61), çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri, yaralı adamı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Necdet Maden, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını kaybetti.