Sinop’ta su borusu patladı

Sinop Atatürk Caddesi’nde su borusunda meydana gelen patlama nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Belediye ekipleri arızayı gidermek için çalışmalara devam ediyor.



Olay, gece 03.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Ana su hattında meydana gelen basınca dayalı patlama sonrası bölgeye Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Kanal açma aracıyla çukur içerisindeki su tahliye edilirken, patlayan boru yerinden çıkarıldı. Ekiplerin, yeni borunun montajına geçtiği bildirildi.

Patlama nedeniyle Meydankapı, Camikebir, Kaleyazısı ve Kefevi mahallelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşandığı öğrenildi. Çalışmalar süresince Atatürk Caddesi’nde trafik geçici olarak durduruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Turgut Sipahi, "Gece 3.30 civarında sularımız kesildi. Ardından tahliye çalışmalarımıza başladık. Meydankapı, Camikebir, Kaleyazısı, Kefevi mahallelerinin belli bir kısmında şu anda su yok. Basınca dayalı bir boru patlaması yaşandı. Çalışmalarımızda son aşamaya geldik" dedi.