Sinop’ta su kuşu sayımı

Sinop’ta Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ile On Dokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle Su Kuşu sayımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ile On Dokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen Su Kuşu sayım programı, Gerze kıyılarından başlayarak Sarıkum Gölü, Aksaz, Hamsilos, Akliman ve Sinop merkez kıyı şeritlerini kapsadı.

KOSKS, her yılın ocak ve şubat aylarında eş zamanlı olarak pek çok kentte uygulanırken, Sinop’ta önceden belirlenen noktalarda gerçekleştirildi. 2023’te 29 farklı türden 21 bin 340 kuşun sayımı yapıldı. 2024 verileri, KOSKS raporu sunulduktan sonra açıklanacak ve bu bilgiler, diğer illerdeki sayımlarla birleştirilerek KOSKS Raporu’nun oluşturulmasında rol oynayacak.

Raporda, hangi bölgelerde daha fazla birey ve tür bulunduğu belirlenerek koruma ihtiyacı olan alanlar "Kuş Bank" internet sitesinde paylaşılacak.