Sinop’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 71 bin 484 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayı sonu itibariyle Sinop’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 71 bin 484 oldu.

Sinop’ta Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 71 bin 484 adet taşıtın yüzde 49,1’ini otomobil, yüzde 16,3’ünü motosiklet, yüzde 14,’ünü kamyonet, yüzde 14,’ünü traktör, yüzde 3,2’sini kamyon, yüzde 2,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,4’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 423 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Sinop’ta Ocak ayında 423 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 423 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 51,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 32,4 ile otomobil, yüzde 9 ile kamyonet, yüzde 5,2 ile traktör takip etti. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre 8 adet azaldı. Sinop’ta Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 8 adet azaldı.



Ocak ayında bin 642 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam bin 642 adet taşıt içinde otomobil bin 28 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 243 adet ile kamyonet, 144 adet ile motosiklet ve traktör takip etti. Ocak ayında devri yapılan taşıtların 83 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.