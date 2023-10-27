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Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.10.2023 12:04
  • Giriş: 27.10.2023 12:04
  • Güncelleme: 27.10.2023 12:04
Kaynak: İHA
Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 10.30 sıralarında İlahiyat Fakültesi mevkiinde meydana geldi. Ö.F.A.’nın kullandığı otomobil Ayancık istikametinden Sinop’a doğru seyir halindeyken o sırada Sinop’tan Erfelek istikametine gitmekte olan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ö.F.A. yaralandı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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