Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Sinop’ta meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kefevi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, E.K.Y. idaresindeki 57 ABD 207 plakalı motosiklet, Okullar Caddesi’nden Valilik Kavşağı istikametine seyir halindeyken Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu önüne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip kayarak yere düştü.
Düşme sonucu yaralanan sürücü E.K.Y., sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.