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Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.01.2025 13:41
  • Giriş: 31.01.2025 13:41
  • Güncelleme: 31.01.2025 13:41
Kaynak: İHA
Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Orman Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G. idaresindeki 57 ACD 522 plakalı motosiklet şehir merkezi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü E.G. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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