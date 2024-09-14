Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı



Kaza, Ada Mahallesi Atmaca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Y.(38) idaresindeki 57 DB 431 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Emrah İ.’nin (18) kullandığı 57 ABS 676 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah İ. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Arda K.Y.(17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.