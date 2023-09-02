Sinop’ta traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kastamonu-Sinop yolunda saat 18.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A’nın kullandığı 37 LB 396 plakalı kamyonet ile 57 ABH 850 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen kamyonette sürücü M.A ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kamyonet sürücüsü M.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.