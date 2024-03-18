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Sinop’ta uyuşturucu operasyon: 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 18.03.2024 14:46
  • Giriş: 18.03.2024 14:46
  • Güncelleme: 18.03.2024 14:47
Kaynak: İHA
Sinop’ta uyuşturucu operasyon: 2 gözaltı

Sinop’ta uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar neticesinde, Boyabat ilçesinde durdurulan araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 33 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanıldı. 

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