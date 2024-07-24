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Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2024 22:08
  • Giriş: 24.07.2024 22:08
  • Güncelleme: 24.07.2024 22:08
Kaynak: İHA
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sinop’un Erfelek ve Ayancık ilçelerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Erfelek ve Ayancık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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