Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 25.03.2024 23:53
  • Giriş: 25.03.2024 23:53
  • Güncelleme: 25.03.2024 23:53
Kaynak: AA
Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç ve içerisinde bulunan 2 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, araç içerisinde gizli bölmeye saklanmış 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol