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Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 18:45
  • Giriş: 29.03.2025 18:45
  • Güncelleme: 29.03.2025 18:45
Kaynak: AA
Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Durağan ilçesinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, 3 şüpheliye ait adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 2 telefon ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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