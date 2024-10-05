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Sinop’ta virajı alamayan kamyonet devrildi

Sinop’ta demir profil yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 15:43
  • Giriş: 05.10.2024 15:43
  • Güncelleme: 05.10.2024 15:43
Kaynak: İHA
Sinop’ta virajı alamayan kamyonet devrildi


Kaza, 11.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Nokta Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö’nün kullandığı kamyonet şehir merkezine seyir ettiği sırada nokta kavşağında virajı alamayarak devrildi. Yan yatan kamyonet park halindeki otomobile zarar verdi. Kamyonet sürücüsünün hafif yaralı olduğu, ambulansla hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi.

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