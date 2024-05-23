Sinop’ta yanan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: ANKA
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Ali köyünde çıkan yangında ik katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Sinop´un Ayancık İlçesine bağlı Ali Köyünde gece saatlerinde iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevlere bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi bilinmezken iki katlı kullanılamaz hale geldi.